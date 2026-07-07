Ondoa e Loubao unici volti nuovi insieme a Juric Il Monza riparte dalle certezze Per Azzi la cessione si allontana
Il Monza ha iniziato la nuova stagione tra il centro medico Lombarda Sport di Vimercate e il centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi. Ondoa e Loubao sono i nuovi volti inseriti nella rosa, mentre Juric è presente come nuovo allenatore. Per Azzi, invece, si allontana la possibilità di una cessione. La squadra ha svolto i primi allenamenti e visite mediche, preparando l’avvio ufficiale delle attività stagionali.
MONZA È iniziata ieri mattina tra il centro medico Lombarda Sport di Vimercate e il centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi la nuova stagione del Monza. I calciatori biancorossi si sono sottoposti al primo dei due giorni (l’altro sarà oggi) di test medici. A guidare il gruppo, sotto gli occhi del ds Obiang e del dt Vallone, è stato capitan Pessina, arrivato insieme a Colpani che come sempre potrebbe essere uno dei nomi più caldi anche di questo mercato. Presenti tra gli altri la coppia d’attacco, protagonista della promozione in A, Cutrone-Petagna, ma anche Azzi, il cui addio verso Palermo o Modena - che pareva piuttosto scontato alcuni giorni fa - sembra aver subito dei rallentamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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