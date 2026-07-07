ondoa e loubao unici volti nuovi insieme a juric il monza riparte dalle certezze per azzi la cessione si allontana

Notizia in breve

Il Monza ha iniziato la nuova stagione tra il centro medico Lombarda Sport di Vimercate e il centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi. Ondoa e Loubao sono i nuovi volti inseriti nella rosa, mentre Juric è presente come nuovo allenatore. Per Azzi, invece, si allontana la possibilità di una cessione. La squadra ha svolto i primi allenamenti e visite mediche, preparando l’avvio ufficiale delle attività stagionali.