Ok Randazzo e Rumsas A Colella va la Burci
Nella mattinata si è svolto il Trofeo Comune a Poggio a Caiano, dedicato ai cicloamatori, mentre nel pomeriggio si è corsa la 82ª Coppa Giulio Burci per juniores. La gara ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti, con alcuni atleti che hanno concluso la competizione in gruppo. La corsa si è disputata su un circuito cittadino, con partenze e arrivi in centro. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante le due gare.
Doppio appuntamento con il ciclimo a Poggio a Caiano nella prima domenica di luglio con il Trofeo Comune per i cicloamatori al mattino e la 82^ Coppa Giulio Burci per juniores nel pomeriggio. Una giornata intensa e piacevole per gli amanti del ciclismo. Centosedici gli amatori che hanno preso parte alla manifestazione con due partenze nel breve spazio di cinque minuti, i quali hanno percorso un anello pianeggiante per cinque volte prima del giro finale con la salita da Seano a Carmignano. Si è imposto in assoluto il Campione Toscano Master 3, Gianluca Randazzo (Vitam-In Cmf) su Zeni, Di Pierro, Cecchini e il pratese Sensi. Nella seconda batteria, dominio della coppia formata da Massa della Vitam-In Cmf e Rumsas de La Belle Equipe. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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