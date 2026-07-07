ok randazzo e rumsas a colella va la burci

Notizia in breve

Nella mattinata si è svolto il Trofeo Comune a Poggio a Caiano, dedicato ai cicloamatori, mentre nel pomeriggio si è corsa la 82ª Coppa Giulio Burci per juniores. La gara ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti, con alcuni atleti che hanno concluso la competizione in gruppo. La corsa si è disputata su un circuito cittadino, con partenze e arrivi in centro. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante le due gare.