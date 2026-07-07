Oggi alle ore 16 | 00 | simulazione in diretta per il TFA Sostegno XI ciclo Iscriviti al corso di Eurosofia Metti alla prova le tue competenze

Oggi alle 16:00 si svolge una simulazione in diretta per il TFA Sostegno XI ciclo. È possibile partecipare iscrivendosi al corso entro le 14:30. La sessione permette di esercitarsi con le prove di selezione del percorso di formazione.

Oggi pomeriggio, (se ti iscrivi al corso entro 14.30) alle ore 16:00, hai l’opportunità di metterti alla prova con una simulazione in diretta dedicata alle selezioni del TFA Sostegno XI ciclo. Un appuntamento pensato per sperimentare le modalità della prova, verificare il tuo livello di preparazione e consolidare un metodo di studio efficace. Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca prende ufficialmente il via l’XI ciclo del TFA Sostegno. Tra i dati più significativi emergono i 9.148 posti autorizzati per la Scuola Secondaria di II grado, un dato che conferma la crescente necessità di docenti specializzati, capaci di rispondere alle sfide della didattica inclusiva. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Preparati al TFA Sostegno XI Ciclo con Eurosofia e trasforma il tuo futuro professionaleIl Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto che autorizza l’avvio dell’XI ciclo del TFA Sostegno.

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