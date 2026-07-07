Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 webinar

Notizia in breve

Sono stati annunciati tre webinar dedicati al primo ciclo scolastico, con focus sulla progettazione del curricolo nel 2026. Gli incontri non si limiteranno a illustrare le norme, ma offriranno strumenti pratici per tradurre le indicazioni in scelte curricolari chiare, condivise e sostenibili. L’obiettivo è supportare insegnanti e dirigenti scolastici nel processo di trasformazione delle linee guida in pratiche didattiche concrete e coerenti con le nuove direttive.