Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 webinar
Sono stati annunciati tre webinar dedicati al primo ciclo scolastico, con focus sulla progettazione del curricolo nel 2026. Gli incontri non si limiteranno a illustrare le norme, ma offriranno strumenti pratici per tradurre le indicazioni in scelte curricolari chiare, condivise e sostenibili. L’obiettivo è supportare insegnanti e dirigenti scolastici nel processo di trasformazione delle linee guida in pratiche didattiche concrete e coerenti con le nuove direttive.
Il percorso non si limiterà a una presentazione normativa del documento, ma proporrà una chiave di lavoro concreta: trasformare le Indicazioni in scelte curricolari sostenibili, leggibili e condivise. Saranno approfonditi i temi delle conoscenze essenziali, dei nuclei fondanti, della verticalità, della valutazione, della collegialità professionale, dell’integrazione del digitale, dell’intelligenza artificiale, delle STEM e della cittadinanza attiva. I tre incontri avranno un taglio teorico-operativo: ogni lezione alternerà inquadramento culturale, esempi, criteri di progettazione e strumenti di lavoro utilizzabili nelle scuole. Mercoledì 8... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nuove Indicazioni per il curricolo nel Primo ciclo 2025
Temi più discussi: Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar; Nuove indicazioni nazionali primo ciclo 2026, cosa cambia per le scuole? Il corso operativo; Indicazioni nazionali 2026/27: cosa cambia a primaria e medie; Indicazioni nazionali primo ciclo, latino alle medie: come insegnarlo col metodo Natura?.
LABORATORI DI PROGETTAZIONE DIDATTICA SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL PRIMO CICLO Per la scuola secondaria di primo grado Le nuove Indicazioni nazionali 2025 cambiano tutto. Sei pronto a riprogettare? Il corso Labo facebook
Indicazioni nazionali primo ciclo: come costruire il curricolo di istituto – GUIDA SCARICABILEIl Decreto Ministeriale n. 221 del 9 dicembre 2025 adotta le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione mentre con il Regolamento citato nel ... tecnicadellascuola.it
Indicazioni nazionali primo ciclo, il percorso per docenti: il webinar pratico per evitare che tutto resti solo teoriaLe nuove Indicazioni nazionali chiedono alle scuole di ripensare il modo di progettare e organizzare gli apprendimenti. Per i dirigenti la sfida è trasformare questo passaggio in un’opportunità ... tecnicadellascuola.it