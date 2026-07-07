Nuova allerta meteo in Campania temporali improvvisi dalle 13 alle 20 di oggi 7 luglio
Una nuova allerta meteo gialla è stata diramata per tutta la Campania, valida oggi 7 luglio dalle 13 alle 20. Sono previsti temporali improvvisi e grandinate. Le condizioni atmosferiche potrebbero causare disagi e danni, e le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie. La protezione civile ha avvisato di prestare attenzione durante il periodo indicato.
Una nuova allerta meteo di colore giallo dalle 13 alle 20 di oggi martedì 7 luglio su tutta la Campania: attesi temporali improvvisi e grandinate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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