Nuova allerta meteo in Campania temporali improvvisi dalle 13 alle 20 di oggi 7 luglio

Notizia in breve

Una nuova allerta meteo gialla è stata diramata per tutta la Campania, valida oggi 7 luglio dalle 13 alle 20. Sono previsti temporali improvvisi e grandinate. Le condizioni atmosferiche potrebbero causare disagi e danni, e le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie. La protezione civile ha avvisato di prestare attenzione durante il periodo indicato.