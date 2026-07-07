Un incendio si è sviluppato oggi nella zona industriale vicino al casello autostradale di Pesaro, raggiungendo due camion. È il secondo rogo in meno di 24 ore nella stessa area, dopo un incendio che aveva interessato un ettaro e mezzo tra bosco e uliveto a Campanara. Le fiamme stanno causando preoccupazione nella zona, senza ancora dettagli sulle cause o eventuali interventi in corso.

Pesaro, 7 luglio 2026 – Un altro incendio, il secondo in meno di ventiquattr'ore nella stessa zona. Dopo il rogo che ieri aveva devastato un ettaro e mezzo tra bosco e uliveto a Campanara, oggi le fiamme sono tornate a far paura nella zona industriale, non lontano dal casello autostradale di Pesaro. Questa volta a prendere fuoco è stato un campo, ma nel giro di pochi minuti l'incendio si è esteso fino a coinvolgere anche due camion parcheggiati nelle vicinanze, completamente avvolti dalle fiamme. Le segnalazioni degli automobilisti che transitavano sull’A14. L'allarme è scattato nella tarda mattinata, quando una densa colonna di fumo ha iniziato a levarsi dalla zona, risultando visibile anche a distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non c'è tregua: nuovo incendio a Pesaro vicino al casello dell’A14, il fuoco raggiunge due camion

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