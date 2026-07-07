Nic Nemeth ha commentato negativamente Goldberg, definendolo “un idiota interessato solo a sembrare forte”. La dichiarazione è arrivata dopo che gli è stato chiesto quale fosse il suo avversario preferito. La frase è stata pronunciata in un contesto di polemica pubblica, senza ulteriori dettagli o precisazioni. Non ci sono state reazioni ufficiali o risposte da parte di Goldberg.

A Nic Nemeth è stato chiesto quale fosse il suo avversario preferito, ma in qualche modo il nome di Goldberg è comunque finito al centro della polemica. L’ex Dolph Ziggler ha risposto su Twitter facendo capire chiaramente di non avere ricordi particolarmente positivi del loro match di SummerSlam 2019. Quando gli è stata posta la domanda, Nemeth non ha cercato una risposta diplomatica né ha provato a mantenere un tono neutrale: “Chiunque tranne Goldblerg”. Anyone but goldblerg Nic Nemeth (@NicTNemeth) July 5, 2026 Una frase breve, ma abbastanza per far capire ai fan cosa pensasse. Quando poi un utente ha provato a criticarlo, paragonando le sue dichiarazioni contro Goldberg alle frecciate di Gina Carano verso uno dei suoi stessi film e contro il regista Steven Soderbergh, Nemeth ha risposto spiegando che il paragone non aveva alcun senso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nic Nemeth attacca Goldberg: “Un idiota interessato solo a sembrare forte”

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