Il Newcastle ha annunciato di voler acquistare Johan Manzambi dal Friburgo, che possiede il suo cartellino. Secondo un giornalista, i Magpies sono pronti a entrare in trattativa con il club tedesco per ottenere il centrocampista classe 2005. La richiesta economica si aggira intorno ai 60 milioni di euro. La trattativa tra le due squadre dovrebbe partire a breve.

Il Newcastle fa sul serio per Johan Manzambi. I Magpies, secondo quanto riporta David Ornstein sul The Athletic, sono pronti a iniziare la negoziazione con il Friburgo, club che detiene il cartellino del centrocampista classe 2005. Manzambi sta brillando al Mondiale con la Svizzera e la lista delle pretendenti è lunga. Il Newcastle però, al momento, guida la corsa. Manzambi è entusiasta dell'opportunità di giocare in Premier League. Dopo aver venduto Sandro Tonali al Tottenham Hotspur per 100 milioni di sterline, il Newcastle vuole regalare ai tifosi un nuovo acquisto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Newcastle pazzo di Manzambi: servono 60 milioni

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