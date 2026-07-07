In un ristorante del Village, un giovane egiziano ha commentato che Donald Trump ha fatto perdere alla squadra statunitense. La frase, pronunciata da un ragazzo di 36 anni, riflette il sentimento di alcuni clienti nei confronti dell’ex presidente. La notizia si concentra sulla percezione di un legame tra le azioni di Trump e le sconfitte sportive degli Stati Uniti, senza entrare in dettagli legali o politici.

«Tutto quello che tocca si rovina». Il soggetto della frase pronunciata da Bassel, 36 anni, egiziano, non ha bisogno di essere espresso. Per i ragazzi egiziani ed egiziano-americani che frequentano il ristorante di Karim, 23enne che vive e lavora nel Village, a far perdere la squadra statunitense è stato Donald Trump. «Nessuno vuole fare la parte del raccomandato della maestra. Non credo di aver mai visto un errore così clamoroso da parte di un portiere in un importante torneo internazionale, ma non era solo lui a essere fuori fase. Tutti i giocatori sembravano fuori fase». L’intervento di Trump, che ha fatto pressioni sulla Fifa affinché autorizzasse il bomber statunitense Folarin Balogun a giocare contro il Belgio nonostante la squalifica per il cartellino rosso, non è piaciuto ai tifosi statunitensi. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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