N uovo appuntamento stasera su Rai 2 alle 21.30 con Storie al bivio di sera, il programma di interviste ideato e condotto da Monica Setta. Oggi 7 luglio saranno come sempre tantissimi i vip dello spettacolo e della politica ospiti nel salotto della giornalista che, come di consueto, si racconteranno senza filtri. Roccella: l’8 marzo presenteremo testo unico contro violenza sulle donne X Leggi anche › Eugenia Roccella sulla denatalità: «E’ difficile conciliare le aspirazioni professionali e la vita da madri» Ad aprire la puntata un’intervista esclusiva alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Registrata prima del tragico incidente del marito Luigi Cavallari, disperso nel lago di Vico dal 27 giugno e non ancora ritrovato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel salotto di Monica Setta focus su decisioni familiari, passaggi professionali, ferite private e nuove direzioni prese dopo una crisi

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Temi più discussi: 'Storie al bivio di sera', l'appuntamento con Monica Setta: chi sono gli ospiti di stasera; Storie al bivio di sera: gli ospiti di stasera da Lory Del Santo a Giuseppe Conte; La commovente intervista sul marito della ministra Roccella a Monica Setta; Storie al bivio di sera, tutti gli ospiti di Monica Setta: le anticipazioni della puntata di martedì 7 luglio.

Anticipazioni Storie al bivio di sera del 7 luglio, gli ospiti di Monica SettaMonica Setta torna il 7 luglio con una nuova puntata di Storie al bivio di sera. Il fortunato show di Rai 2 porterà in tv nuove storie, personaggi e racconti di vita. Storie al bivio di sera del 7 ... dilei.it

Storie al Bivio approda in prima serata: dalla politica al mondo dello spettacolo, tutti i retroscena nel salotto di Monica SettaLuci più soffuse, divano grigio glitterato, atmosfera intima, così Monica Setta porta in prime time la sua creatura più famosa Come ospite nella prima puntata ha invitato Matteo Salvini, vicepremier, ... lagazzettadelmezzogiorno.it