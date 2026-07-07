Napoli proiettile al comando di Secondigliano | solidarietà di Alviti
Un proiettile è stato trovato davanti alla caserma della polizia municipale a Secondigliano. Le autorità stanno conducendo indagini sull’episodio. Un rappresentante ha espresso solidarietà e chiesto punizioni esemplari. Sul luogo sono state rinvenute anche un’emoticon e alcune parole che sembrano prive di senso. Nessuna persona è stata denunciata o fermata al momento. La scoperta ha generato preoccupazione tra le forze dell’ordine e i residenti della zona.
Indagini sull’episodio avvenuto davanti alla caserma della polizia municipale di Secondigliano. Alviti chiede punizioni esemplari.. Un’emoticon, alcune parole apparentemente incomprensibili e, soprattutto, un proiettile. Il ritrovamento avvenuto sul cancello di ingresso della caserma della polizia municipale di Secondigliano ha il retrogusto amaro dell’intimidazione in piena regola. E questa la pista che stanno battendo gli investigatori, chiamati a fare luca sulla scoperta avvenuta sabato mattina, intorno alle 7, da un agente che stava prendendo servizio negli uffici di piazza Di Vittorio. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia di Stato e i tecnici della Scientifica per i rilievi balistici e biologici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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