Napoli proiettile al comando di Secondigliano | solidarietà di Alviti

Notizia in breve

Un proiettile è stato trovato davanti alla caserma della polizia municipale a Secondigliano. Le autorità stanno conducendo indagini sull’episodio. Un rappresentante ha espresso solidarietà e chiesto punizioni esemplari. Sul luogo sono state rinvenute anche un’emoticon e alcune parole che sembrano prive di senso. Nessuna persona è stata denunciata o fermata al momento. La scoperta ha generato preoccupazione tra le forze dell’ordine e i residenti della zona.