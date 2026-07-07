napoli carabinieri a cavallo alla villa floridiana fino al 16 luglio

I Carabinieri a cavallo del 4° Reggimento presidieranno la Villa Floridiana fino al 16 luglio, occupando l’area verde del Vomero durante le ore di maggiore affluenza. Il servizio si sposterà poi a settembre alla Villa Comunale, dove continueranno a vigilare sui luoghi frequentati da cittadini e visitatori. La presenza a cavallo si concentra su spazi pubblici con alta frequentazione, garantendo sicurezza e controllo.

Il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo presidierà l’area verde del Vomero nelle fasce di maggiore affluenza. Il servizio proseguirà a settembre alla Villa Comunale.. Da oggi, e fino al 16 luglio, la Villa Floridiana di Napoli ospiterà il servizio di vigilanza equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo venuti qui direttamente da Roma. I militari, con i loro splendidi esemplari, presidieranno l’area verde di via Domenico Cimarosa in uno dei quartieri più suggestivi della città, garantendo sicurezza e ordine pubblico con quella presenza discreta e autorevole che solo la pattuglia a cavallo sa esprimere. Il Reggimento, erede di una... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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