Musetti infortunio alle spalle? Ritmo impressionante in allenamento

Lorenzo Musetti si sta allenando a Montecarlo, pubblicando sui social media video di una sessione intensa. Non ha comunicato dettagli su eventuali problemi fisici, ma recentemente si era parlato di un possibile infortunio alle spalle. Durante l’allenamento, ha mantenuto un ritmo elevato, senza riferimenti a limitazioni o dolori. La sua presenza in campo continua senza interruzioni evidenti.

Lorenzo Musetti si sta allenando a Montecarlo. “Non vedo l’ora di rivedervi tutti”, ha scritto su Instagram, postando i video di un’intensa seduta di allenamento. L’azzurro, scivolato al 15° posto della classifica, ha dovuto rinunciare a Wimbledon perché non aveva ancora recuperato dalla lesione al retto femorale della gamba sinistra rimediata agli Internazionali. Il suo programma prevede il rientro nel tour a Washington, il 27 luglio, e poi la partecipazione ai Masters di Montreal e Cincinnati, prima degli Us Open. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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