Muore all’improvviso a 39 anni La comunità in lacrime per Laura

Una donna di 39 anni è deceduta improvvisamente, lasciando sgomento nella comunità. La notizia ha causato grande dolore tra amici e parenti, che ricordano una persona nota per la sua gentilezza e disponibilità. La scomparsa è avvenuta senza preavviso, suscitando shock tra coloro che avevano condiviso momenti con lei. La famiglia sta affrontando il lutto in un momento di grande dolore.

Una vita piena di bontà e gentilezza che si è interrotta improvvisamente, lasciando sgomento e un dolore indescrivibile nella famiglia e in quanti la conoscevano. Laura Caramelli aveva solo 39 anni ed è stata trovata senza vita, nella sua casa, la mattina di sabato 4 luglio, poco dopo le 9 del mattino. Il compagno e la sorella che l’hanno trovata, colta da un improvviso malore, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Da quanto abbiamo appreso le squadre sono arrivate tempestivamente sul posto e hanno tentato di rianimare la giovane donna per un’ora e mezzo circa, ma purtroppo ogni tentativo è stato inutile: Laura Caramelli non si è ripresa. Un infarto sarebbe la presunta causa del decesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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