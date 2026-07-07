Un giovane di 18 anni è morto dopo un incidente avvenuto durante la notte mentre era in sella a uno scooter. L’incidente si è verificato in un punto della strada, dove si è verificato uno scontro frontale con un altro veicolo. Dopo l’impatto, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La vittima aveva festeggiato il suo diciottesimo compleanno poche settimane prima, circondato da amici, famiglia e compagni di squadra.

di Irene Puccioni CERRETO GUIDI Aveva compiuto 18 anni un paio di settimane fa. Una delle tappe fondamentali della vita che aveva festeggiato insieme agli affetti più cari: la famiglia, gli amici e i compagni della squadra di calcio. Che adesso tutti devastati dal dolore per quanto accaduto l’altra notte lungo via Francesca Sud, nella frazione di Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi. E’ lì che Thomas Rannino, appena maggiorenne, residente a Pieve a Ripoli, ha perso la vita a seguito di uno spaventoso incidente. La tragedia si è consumata nella notte fra domenica e ieri, lunedì 6 luglio, poco dopo la mezzanotte. Da una prima ricostruzione – la cui dinamica esatta è adesso al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per rilievi e accertamenti del caso –, il giovane è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a diciotto anni in scooter. Scontro micidiale nella notte poi la disperata corsa in ospedale

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