Un uomo è morto in un canale a Verona. Un testimone ha detto che l’uomo non sapeva nuotare e che l’aggressore gli ha tirato un calcio per farlo annegare. Ha visto l’uomo aggrappato alla scaletta, poi il calcio e la perdita di presa. L’uomo è stato trascinato dalla corrente. La polizia sta indagando sulla dinamica.

«Era evidente che Nasser non sapesse nuotare. Ho visto che si è aggrappato alla scaletta e che l’imputato ha tirato un calcio. Nasser ha mollato la presa ed è stato trascinato poi dalla corrente». Le parole sono quelle di Zakarya, il 29enne marocchino che ha tentato invano di salvare Nasser Musa Abdullah prima che annegasse nel canale Camuzzoni a Verona, il 19 maggio 2024. Lo ha riferito martedì in tribunale davanti alla Corte d’Assise, presieduta dal giudice Raffaele Ferraro e dalla giudice Carola Musio a latere, dove si sta celebrando il processo per omicidio volontario, con l’aggravante dei futili motivi, nei confronti del 33enne marocchino Hamid El Khaldouni che ha ormai lasciato l’Italia da diverso tempo, dandosi alla macchia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Morto nel canale a Verona, il testimone: «Non sapeva nuotare, l'uomo che lo aggredì gli tirò un calcio per farlo annegare»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marzabotto, scivola nel Reno e muore annegato a 27 anni. Era insieme a un gruppo di amici: «Non sapeva nuotare»Un giovane di 27 anni è morto annegato nel fiume Reno a Marzabotto, nel Bolognese.

Samir Fermaca morto dopo un calcio a un Suv a Bergamo, un testimone: “Un’auto lo ha investito”Un uomo è morto all'ospedale di Bergamo per un trauma cranico dopo essere caduto il 13 giugno, mentre dava un calcio a un Suv sulla circonvallazione.

Temi più discussi: Dramma nel canale Villoresi: 25enne muore annegato a Villastanza; Rovigo, auto finisce in un canale a Canaro e si ribalta: muore un giovane; Dramma nel Milanese: ripescato un cadavere senza documenti nel canale Villoresi; Tragedia a Parabiago: uomo di 25 anni morto nel canale Villoresi.

Auto finisce nel canale Poazzo a Canaro: morto il conducente. Intervento dei Vigili del Fuoco, sommozzatori, 118 e Carabinieri. #Veneto #Rovigo #Cronaca #Inevidenza x.com

Quasi sono morto nella sessione zero per un momento approvato dal DM reddit

Mattia Fabbri morto a 22 anni finendo fuori strada, aveva appena trovato lavoro: giocava a calcio con il PolesellaCANARO (ROVIGO) - Aveva 22 anni, un lavoro appena trovato e la voglia di rimettersi in gioco anche nel calcio. La sua vita si è spezzata nella notte tra sabato e domenica, quando ... ilgazzettino.it

Si tuffa nel canale per sfuggire al caldo, morto ragazzo di 23 anni: il corpo a tre metri di profonditàUn 25enne pakistano è morto, oggi pomeriggio, nel Milanese, dopo essersi tuffato nel Canale Villoresi, nel comune di Parabiago (Milano), ... msn.com