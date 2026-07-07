Nelle prime ore della mattina, il traffico si è intensificato lungo gli assi principali della zona nord di Monza, a causa dell'apertura dei cantieri in via Zanzi e via Aliprandi. Le opere riguardano interventi di riqualificazione che coinvolgono le strade centrali della città. Le attività di cantiere sono state avviate con l’obiettivo di modificare il traffico e migliorare la viabilità locale. Non sono stati comunicati tempi precisi per il completamento dei lavori.

Monza – I primi segnali si sono visti già nelle prime ore della mattinata: traffico più intenso lungo gli assi principali della zona nord della città, cartelloni gialli comparsi agli ingressi delle aree interessate e pattuglie della polizia locale impegnate a regolare la circolazione, non solo lungo le direttrici coinvolte ma anche in piazza Citterio, uno dei nodi più delicati della viabilità cittadina. Sono iniziati, ieri, i lavori di manutenzione straordinaria dei tre ponti sul fiume Lambro, un intervento da un milione e mezzo di euro, cofinanziato da Regione Lombardia, destinato a garantire la sicurezza e la conservazione di tre infrastrutture strategiche: il ponte tra via Zanzi e via D’Azeglio, quello storico di via Aliprandi, risalente alla fine del Settecento, e il ponte di via Fermi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza apre i cantieri di via Zanzi e Aliprandi: rivoluzione in centro

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