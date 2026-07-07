Mondiali i pronostici più folli di oggi | quanto resisterà l' Egitto contro Messi?
Oggi si disputano gli ottavi di finale dei Mondiali con due partite in programma. Alle 18 si gioca Argentina contro Egitto. L’Argentina, con Messi in campo, arriva dopo aver superato Capo Verde. Non ci sono altri dettagli sulle squadre o sul risultato atteso.
Oggi si concluderanno gli ottavi di finale, con due sfide pronte a regalare emozioni. Alle 18 è il turno di Argentina-Egitto: l'Albiceleste vola sulle ali di Messi nonostante le fatiche affrontate per superare Capo Verde. Servirà qualcosa in più per superare Salah e compagni. Alle 22 invece tocca a Svizzera e Colombia affrontarsi nell'ultima gara del tabellone. Analizziamo le sfide scoprendo i migliori mercati di oggi elaborati dalla nostra IA realizzata appositamente per le analisi e i pronostici, Gazzetta AI Predictor. Il ruolino di marcia recente dell'Egitto ci consegna un dato: anche se perdono, gli egiziani non lo fanno mai con scarto elevato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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