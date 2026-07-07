Oggi si concluderanno gli ottavi di finale, con due sfide pronte a regalare emozioni. Alle 18 è il turno di Argentina-Egitto: l'Albiceleste vola sulle ali di Messi nonostante le fatiche affrontate per superare Capo Verde. Servirà qualcosa in più per superare Salah e compagni. Alle 22 invece tocca a Svizzera e Colombia affrontarsi nell'ultima gara del tabellone. Analizziamo le sfide scoprendo i migliori mercati di oggi elaborati dalla nostra IA realizzata appositamente per le analisi e i pronostici, Gazzetta AI Predictor. Il ruolino di marcia recente dell'Egitto ci consegna un dato: anche se perdono, gli egiziani non lo fanno mai con scarto elevato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mondiali, i pronostici più folli di oggi: quanto resisterà l'Egitto contro Messi?

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