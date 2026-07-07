In questo Mondiale, le partite cambiano una volta su tre a causa delle scelte di panchina e dei minuti finali giocati. Questi fattori hanno influenzato le qualificazioni ai quarti di finale, modificando le dinamiche di gioco e le gerarchie nel calcio internazionale. Le decisioni dei tecnici nel gestire i cambi e i tempi di inserimento dei giocatori si sono rivelate decisive in molte partite, contribuendo a determinare l’esito delle sfide decisive.

C’è un filo rosso che unisce le qualificazioni ai quarti di finale di questo Mondiale, un trend tattico chiaro che sta riscrivendo le gerarchie del calcio internazionale. Le partite non si vincono più con la formazione iniziale, ma con i cinque cambi e questo avviene in questo Mondiale una volta su tre Se prima la panchina era una risorsa d’emergenza, oggi è l’arma strategica per eccellenza. Chi subentra non deve solo “dare il cambio”, deve spaccare la partita. Spagna e Belgio sono i manifesti perfetti di questa evoluzione. Spagna-Portogallo. I cambi Merino e Torres scardinano il muro. L’addio di CR7 Spagna-Portogallo è stata una partita a scacchi giocata sul filo del rasoio, dominata da un fitto e prolungato palleggio da ambo i lati. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Mondiale 2026: panchina e minuti finali, così le partite cambiano una volta su tre

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