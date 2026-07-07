Mondiale 2026 | le partite del 7 luglio

Il 7 luglio 2026 il Mondiale si gioca la sua carta più pesante. È la giornata che chiude gli ottavi di finale, l’ultimo atto prima della pausa dell’8 luglio e della ripartenza con i quarti il 9. Tre incontri, tre fusi orari diversi, tre storie che si sono costruite lungo un mese di gironi e turni a eliminazione diretta ricchi di colpi di scena, recuperi e notti ai calci di rigore. Dalla notte di Seattle al pomeriggio di Atlanta, fino alla sera canadese di Vancouver, il tabellone si prepara a perdere altre tre pretendenti al titolo e a consegnarne altrettante ai quarti. Stati uniti-Belgio. Si comincia nel cuore della notte italiana, con gli Stati Uniti che si affidano al fattore campo per continuare la propria marcia da co-organizzatori. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Pronostici Mondiali 2026 – Partite del 5, 6 e 7 Luglio

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