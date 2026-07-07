Mondiale 2026 | le partite del 7 luglio
Il 7 luglio 2026 si disputano le ultime partite degli ottavi di finale del Mondiale. Questa giornata segna la conclusione di questa fase del torneo, prima della pausa prevista per l’8 luglio. Le partite di questa data rappresentano gli ultimi incontri prima che si passi ai quarti di finale, che si svolgeranno il 9 luglio.
Il 7 luglio 2026 il Mondiale si gioca la sua carta più pesante. È la giornata che chiude gli ottavi di finale, l’ultimo atto prima della pausa dell’8 luglio e della ripartenza con i quarti il 9. Tre incontri, tre fusi orari diversi, tre storie che si sono costruite lungo un mese di gironi e turni a eliminazione diretta ricchi di colpi di scena, recuperi e notti ai calci di rigore. Dalla notte di Seattle al pomeriggio di Atlanta, fino alla sera canadese di Vancouver, il tabellone si prepara a perdere altre tre pretendenti al titolo e a consegnarne altrettante ai quarti. Stati uniti-Belgio. Si comincia nel cuore della notte italiana, con gli Stati Uniti che si affidano al fattore campo per continuare la propria marcia da co-organizzatori. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Pronostici Mondiali 2026 – Partite del 5, 6 e 7 Luglio
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