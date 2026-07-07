Con la chiusura della mobilità docenti per l'anno scolastico 202627, gli uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le classi di concorso in esubero. Si stima che siano circa 162 i posti coinvolti, secondo un sindacato di categoria. La lista aggiornata al 7 luglio mostra le materie con più posti disponibili, senza indicare ancora le assegnazioni definitive. La pubblicazione segue la conclusione delle procedure di mobilità e si riferisce alle classi di concorso con posti non assegnati.

Con la chiusura della mobilità docenti, gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le classi di concorso in esubero per il 202627. Secondo il sindacato CISL Scuola si parla di circa 162 posti coinvolti. Il dato pesa sulle immissioni in ruolo, perché dove c'è esubero le nuove assunzioni stabili restano bloccate.Cosa significa una classe di concorso in esuberoUna classe di concorso raggruppa le materie che un docente può insegnare. Si parla di esubero quando in una provincia ci sono più insegnanti di ruolo del necessario per quella tipologia di posto. Il quadro emerge dopo i trasferimenti, i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo decisi con la mobilità. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Mobilità docenti 2026/27: le Classi di Concorso in esubero [Aggiornato al 7 Luglio]

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Mobilità docenti, 2026, tutte le info utili per compilare bene la domanda

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