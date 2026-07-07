Ministro della Difesa del Belgio | ‘Trump lasci in pace la Meloni’

Il ministro della Difesa del Belgio ha chiesto a Donald Trump di rispettare la leader italiana, invitandolo a lasciarla in pace. La dichiarazione arriva mentre si discute del ruolo degli Stati Uniti nella difesa dell’Europa, che rimane necessaria nei prossimi dieci anni. Il ministro ha sottolineato l’importanza di mantenere buoni rapporti con l’ex presidente, per evitare di compromettere la collaborazione tra i paesi europei e gli Stati Uniti.

L’Europa ha ancora bisogno degli Stati Uniti per difendere il continente fino a un altro decennio e per questo i leader europei devono fare attenzione a non alienarsi Donald Trump. Ma c’è un limite, soprattutto quando si tratta dei recenti attacchi del presidente Usa alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo ha detto il ministro della Difesa belga Theo Francken in un’intervista a Politico. “Certo che abbiamo bisogno di lui come alleato, ma non tocchi Meloni. E’ la regina del centrodestra in Europa. E’ l’alfa. La lasci in pace”, ha detto il ministro nazionalista fiammingo.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump contro Meloni, il ministro Ciriani agli Usa: “Vogliamo rispetto, Meloni non si piega a nessuno”Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha dichiarato che ci potrebbero essere conseguenze serie, ma che il rispetto per l’Italia viene prima di...

Leggi anche: La pace tra Meloni e Trump

Temi più discussi: Intervista del Ministro della Difesa Guido Crosetto su La Stampa; Pantelleria Mediterraneo d'Autore - Intervento di Guido Crosetto (Ministro della Difesa) (5.07.2026); Nato, Crosetto: Se fai parte dell'alleanza devi rispettare gli impegni; Live In, Crosetto: 'Mantenere rapporti stabili con gli Usa'.

Si è svolta a Firenze l’Assemblea Pubblica 2026 di Confindustria Toscana Centro e Costa, dedicata al tema Sicurezza è Sviluppo. Con la partecipazione del Ministro della Difesa @GuidoCrosetto, del Presidente della @regionetoscana @EugenioGiani, della x.com

La Polonia trattiene i jet MiG-29 dopo che l'Ucraina rifiuta di condividere la tecnologia dei droni, afferma il ministro della Difesa reddit

Il ministro della Difesa turco riceve l'ambasciatore italiano in TurchiaIl ministro della Difesa turco, Yasar Guler, ha ricevuto questa mattina l'ambasciatore italiano in Turchia, Giuseppe Manzo. Lo riferisce, in una nota diffusa sui media, il Ministero della difesa di An ... ansa.it

Spese militari, Unifil e il duro attacco a Israele: la lunga intervista del ministro Guido CrosettoIl titolare della Difesa avverte Tel Aviv sui rischi dell'isolamento internazionale: Da Gaza alla Flotilla, Netanyahu rischia di pagare un prezzo altissimo nel lungo periodo ... tg.la7.it