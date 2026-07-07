Sulla spiaggia di Malta, poco prima di un tuffo notturno, Lord Tewkesbury raccoglie i capelli di Enola Holmes in un’unica treccia. È un gesto lento, silenzioso, più intimo di un bacio. Dietro quella scena di Enola Holmes 3, raccontata a sorpresa da Millie Bobby Brown in una recente intervista, non c’è soltanto la fantasia degli sceneggiatori. Ma un pezzo della sua vita privata. Un’abitudine notturna condivisa con il marito Jake Bongiovi. Nel terzo capitolo della saga Netflix, disponibile in streaming, l’attrice torna nei panni della giovane detective già portata sullo schermo in Enola Holmes ed Enola Holmes 2, al fianco di Louis Partridge, ancora una volta nei panni del suo Lord Tewkesbury. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Millie Bobby Brown svela come un'abitudine serale con il marito Jake Bongiovi sia diventata una scena chiave di "Enola Holmes 3"

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Millie Bobby Brown Exposes Husband Jake Bongiovis Travel Habit!

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