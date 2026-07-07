La Curva Sud del Milan ha pubblicato un comunicato in cui afferma che il club viene prima di tutto, sempre. La nota è arrivata nel giorno in cui la società ha annunciato l'apertura della campagna acquisti per la nuova stagione. Nella comunicazione, i tifosi hanno ribadito il loro sostegno al team, criticando eventuali atteggiamenti contrari alla passione e alla fedeltà verso i colori. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stata fornita nel testo.

Nel giorno del via della campagna acquisti del Milan per la nuova stagione, Curva Sud ha voluto pubblicare un durissimo comunicato. Il tifo organizzato rossonero ha annunciato che rinnoverà in blocco le proprie tessere, ma ha voluto comunque lanciare un attacco frontale alla proprietà americana, accusata di calpestare la storia del club e di puntare esclusivamente ai guadagni a discapito dei risultati sul campo. Molti tifosi, tramite social, avevano chiesto di boicottare gli abbonamenti per colpire la società attraverso il portafoglio. La Curva Sud, però, ha spiegato perché non seguirà questa linea di protesta. Milan, il comunicato della Curva Sud. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il durissimo comunicato della Curva Sud: "Il club prima di tutto, sempre!"

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IL COMUNICATO DELLA CURVA SUD CHE SCUOTE IL MILAN: MAIGNAN SARÀ IL PROSSIMO A PARTIRE

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