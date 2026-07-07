Il Milan sta pianificando una sessione di calciomercato estiva con l’obiettivo di rafforzare la rosa secondo le preferenze dell’allenatore. La strategia include l’acquisto di un giovane talento, considerato un possibile sostituto di un attaccante chiave in partenza. La società mira a costruire una squadra più compatta e adattabile alle esigenze tattiche del tecnico, che predilige un modulo 3-4-2-1. Non sono stati comunicati dettagli sui nomi o sulle cifre coinvolte.

Ci si attende una sessione estiva di calciomercato decisamente pirotecnica da parte del Milan. L'obiettivo della dirigenza di Via Aldo Rossi è chiaro: accontentare il nuovo allenatore Rúben Amorim e costruirgli attorno una rosa sempre più 'aderente' ai dettami tattici del suo camaleontico 3-4-2-1. Per finanziare i colpi in entrata e ridisegnare la trequarti, però, servirà un sacrificio doloroso. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, con i proventi della cessione di Rafael Leão, il Milan potrebbe dare l'assalto immediato a K?nstantinos Karetsas. Chi è K?nstantinos Karetsas: i numeri del baby prodigio che fa impazzire l'Europa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, idea Karetsas per il dopo Leão: il piano per il baby prodigio che strega Amorim

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan - Sogno Ozun, idea Ugarte, assalto a Guernier: con Amorim e Krosche parte il calciomercato rossonero / Giallo Leao

Calciomercato Milan: caccia a Gonçalo Ramos per il dopo Leao. Amorim fa altri due nomi per il DiavoloIl Milan punta su Gonçalo Ramos come possibile sostituto di Leao nel calciomercato.

Temi più discussi: Milan, il nome nuovo è Karetsas: il talento greco nel mirino; Milan, idea Karetsas: il talento del Genk costa 40 milioni, l’affare dipende da Leao; Karetsas resta un obiettivo del Milan: il talento del Genk convince dirigenza e Amorim ma il prezzo è alto; Milan, doppio intreccio di mercato: un classe 2008 per Gila, Karetsas possibile con l’addio di Leao.

Moretto su Youtube: La cifra d'uscita di #Karetsas è 35-40 mln. Vedremo quando e come Leao lascerà il #Milan e poi aggiorneremo sugli sviluppi. Karetsas piace molto in dirigenza. Amorim è stimolato dall'idea di avere una squadra pronta, ma anche calciato x.com

Milan hit Gila snag; Karetsas emerges as attacking midfield targetNo agreement has yet been reached with Lazio for the Spanish defender, but the differences are minimal. Genk's Greek talent, Konstantinos Karetsas, is now in Milan's sights. gazzetta.it

Milan, rispunta Karetsas per la trequarti. Investimento possibile solo dopo la cessione di LeaoPer rinforzare la trequarti il Milan sta pensando a Karetsas, ma il Genk chiede 40 milioni. Serve la cessione di Leao prima di tentare l'assalto ... milannews.it