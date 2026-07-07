Il mercato del Milan si muove rapidamente, con attenzione rivolta al reparto difensivo. Dopo aver concluso l'acquisto di Gonçalo Ramos per oltre 75 milioni di euro, la squadra ha puntato su Gonçalo Inácio come possibile rinforzo. La società sta valutando un piano per rafforzare la linea difensiva, concentrandosi sulla figura del difensore centrale. Le trattative sono in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata data.

Il calciomercato del Milan è in fermento e non sembra volersi placare. Dopo l'acquisti di Gonçalo Ramos per più di 75 milioni di euro, i rossoneri si sono fiondati sull'altra prerogativa per completare la rosa: il difensore centrale. Il primo profilo individuato è quello di Mario Gila, roccioso difensore della Lazio con cui il Milan ha già trovato un accordo sulla base di un contratto da 4,5 milioni di euro più bonus per stagione. La Lazio ha rifiutato la prima ma nelle prossime ore i rossoneri torneranno alla carica con una nuova proposta, intenzionati a portare a Milanello il centrale spagnolo. promowebappMa non è finita qui. Come... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan, oltre a Gila occhi su Gonçalo Inácio: il piano per la difesa

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