mercato il tolentino blinda la porta preso il giovane ajradinoski

Il Tolentino ha ufficializzato l’ingaggio di Edin Ajradinoski, portiere nato nel 2005. Dopo aver giocato con le squadre del Chiesanuova e del San Marino, si è trasferito all’Elitè Tolentino alla fine della scorsa stagione. La società ha comunicato l’arrivo del giovane portiere, rinforzo per la linea difensiva della squadra cremisi.

Il Tolentino blinda la porta con l’arrivo di Edin Ajradinoski. Rinforzo importante per la formazione cremisi, che ha definito l’ingaggio del portiere classe 2005, reduce da un percorso di crescita che lo ha visto vestire le maglie del Chiesanuova e del San Marino, prima di concludere la scorsa stagione con l’Elitè Tolentino. Un innesto che va a completare il reparto degli estremi difensori e che conferma la volontà della società di consegnare all’allenatore Paolo Passarini una rosa competitiva in ogni reparto. Queste le prime parole del giovane numero uno dopo la firma. "Giocare per il Tolentino – dice – significa entrare a far parte di una società ricca di storia e tradizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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