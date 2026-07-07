Meloni la scelta di non replicare all’ultima provocazione di Trump Le armi dietro lo strappo

Da repubblica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier ha deciso di non rispondere all'ultima provocazione di Trump. La scelta si inserisce in un contesto di tensione tra i due leader, che si incontreranno comunque questa sera alla cena di apertura del vertice Nato a Ankara. Palazzo Chigi ha espresso preoccupazione per la possibilità di un incidente durante l'incontro. La presenza del presidente degli Stati Uniti al vertice è stata confermata, e i due si ritroveranno a discutere, nonostante le divergenze pubbliche.

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Stasera, alla cena che apre il vertice Nato di Ankara, i due leader si troveranno ancora insieme. Palazzo Chigi teme l’incidente. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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