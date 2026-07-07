Meloni la scelta di non replicare all’ultima provocazione di Trump Le armi dietro lo strappo
La premier ha deciso di non rispondere all'ultima provocazione di Trump. La scelta si inserisce in un contesto di tensione tra i due leader, che si incontreranno comunque questa sera alla cena di apertura del vertice Nato a Ankara. Palazzo Chigi ha espresso preoccupazione per la possibilità di un incidente durante l'incontro. La presenza del presidente degli Stati Uniti al vertice è stata confermata, e i due si ritroveranno a discutere, nonostante le divergenze pubbliche.
Stasera, alla cena che apre il vertice Nato di Ankara, i due leader si troveranno ancora insieme. Palazzo Chigi teme l’incidente. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Trump.
La battuta di Provenzano (PD) a Porta a porta fa infuriare Vespa - RTL 102.5
Notizie e thread social correlati
Independence day, la politica a Villa Taverna: incognita Meloni dopo lo strappo con TrumpA Villa Taverna si tiene il ricevimento per l’Independence Day, organizzato dall’ambasciatore.
Cosa c’è dietro la strategia di Trump: lo psichiatra e “la lezione di Meloni”L'analisi evidenzia che Donald Trump ripete schemi di comportamento già osservati in altri leader, concentrandosi sulla svalutazione degli avversari...
Temi più discussi: Meloni, la scelta di non replicare all’ultima provocazione di Trump. Le armi dietro lo strappo; La scelta di Meloni: un silenzio gelido. Si punta a evitare i contatti con Trump; L'azzardo di Meloni, trasformare le elezioni nella scelta del capo dello Stato. Solo così può motivare i suoi elettori a ridarle la fiducia; Meloni al congresso della Uil: Salario giusto una vittoria di tutti, morti sul lavoro una sconfitta.
Meloni non intende consegnare la scelta del prossimo capo dello Stato ai 'pareggisti'. E circa la sua candidatura, in un colloquio riservato, ha detto: A cinquant’anni mi volete imbalsamare?. E nessuno sa davvero quando Mattarella deciderà di terminare il su x.com
Le parole di Giorgia Meloni chiariscono il significato politico che la destra attribuisce alle prossime elezioni: non soltanto la scelta di un governo, ma anche la costruzione di una maggioranza in grado di eleggere il futuro Presidente della Repubblica. È una rifl facebook
La scelta di Meloni: un silenzio gelido. Si punta a evitare i contatti con TrumpLa strategia della premier è non dar peso al post, durissimo, di domenica del presidente Usa. La convinzione: a dispiacere è soprattutto la ritrosia nell’aderire al piano Purl per le armi americane ... avvenire.it
Meloni, la scelta di non replicare all’ultima provocazione di Trump. Le armi dietro lo strappoStasera, alla cena che apre il vertice Nato di Ankara, i due leader si troveranno ancora insieme. Palazzo Chigi teme l’incidente ... repubblica.it