Meloni la scelta di non replicare all’ultima provocazione di Trump Le armi dietro lo strappo

Notizia in breve

La premier ha deciso di non rispondere all'ultima provocazione di Trump. La scelta si inserisce in un contesto di tensione tra i due leader, che si incontreranno comunque questa sera alla cena di apertura del vertice Nato a Ankara. Palazzo Chigi ha espresso preoccupazione per la possibilità di un incidente durante l'incontro. La presenza del presidente degli Stati Uniti al vertice è stata confermata, e i due si ritroveranno a discutere, nonostante le divergenze pubbliche.