Durante una serata estiva, un uomo ha afferrato un altro e gli ha strappato un oggetto dalla mano, successivamente ingoiandolo. L’episodio si è verificato nel corso di un’uscita tra amici e si è concluso con un atto di violenza estrema. La scena è avvenuta in pochi secondi, trasformando un gesto di aiuto in una situazione di grande tensione. La vicenda ha suscitato preoccupazione per la violenza mostrata.

Una serata d’estate, un’uscita tra amici e un gesto di aiuto che, in pochi secondi, si trasforma in un episodio di violenza estrema. È quanto ricostruito in aula durante un’udienza di un procedimento penale che ruota attorno a una presunta aggressione di gruppo avvenuta in un’area frequentata per la movida: secondo gli atti e le testimonianze, la vittima avrebbe riportato lesioni gravissime e permanenti, con un dettaglio che ha sconvolto anche il tribunale. Il caso, riemerso nelle ultime udienze, riguarda un uomo di poco più di trent’anni, residente nella Capitale e impiegato nel settore della ristorazione, che ha ripercorso davanti ai giudici la sequenza dei fatti, dal tentativo di rientrare in auto per recuperare un oggetto fino all’accerchiamento e al pestaggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Me lo ha strappato e lo ha ingoiato”. Violenza disumana in Italia, una scena spaventosa

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