Uno studente di un liceo classico ha ottenuto 100 e lode alla Maturità 2026, dopo mesi di tensioni con la dirigenza scolastica. La mattina dell’esame di italiano si è presentato davanti alla scuola con un pezzo di nastro adesivo sulla bocca, protestando contro quella che definisce una scuola che mette il bavaglio. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha fatto discutere sui metodi di protesta degli studenti.

Alla Maturità 2026 un episodio ha fatto discutere: uno studente di un liceo classico ha ottenuto 100 e lode dopo mesi di tensioni con la dirigenza. La mattina dello scritto di italiano si era presentato davanti alla scuola con un pezzo di nastro adesivo sulla bocca, per protestare contro quella che definisce la scuola che mette il bavaglio. All'orale ha raccontato il suo percorso di militanza politica.La protesta col nastro e il voto pienoIl giovane ha scelto un gesto simbolico forte. Con un nastro adesivo applicato sulla bocca ha voluto denunciare, a suo dire, la mancanza di spazi di libera espressione dentro l'istituto. Alla commissione si è presentato indossando la maglietta del suo collettivo studentesco, trasformando il colloquio in un racconto del proprio impegno. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Maturità 2026: si diploma con la lode dopo mesi di tensioni con la dirigenza scolastica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maturità 2026, le voci degli studenti dopo la prima prova

Notizie e thread social correlati

Maturità, trionfo Campania: è la regione con più 100 e lode d’ItaliaLa Campania ha registrato il maggior numero di studenti con 100 e lode a livello nazionale.

Maturità 2026, Pupo dopo il diploma la laurea e anche la politica: “Vannacci? Una brava persona, vedremo”Dopo aver superato la prima prova dell’esame di maturità, il cantante e conduttore ha dichiarato di poter intraprendere anche una carriera politica.

Temi più discussi: Maturità 2026: quando la gioia del diploma degenera e si può trasformare in cattiva educazione; Maturità 2026, a 71 anni si diploma con cento al liceo artistico: La vita mi aveva portato altrove, ma quel sogno era rimasto lì; Che voto hanno preso alla Maturità 2026 i creator vip; Alla FEM 92 maturi, 22 enotecnici, 46 diplomati professionali e 33 qualificati.

Maturità di Davide, studente-detenuto: Il diploma? Un inizio. La scuola dà occasioni di riscatto milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Maturità 2026, si diploma con 100 e lode dopo una protesta con il nastro adesivo sulla bocca: Non escludo l’insegnamento dopo la laureaSi è presentato davanti alla commissione di maturità con la maglietta del suo collettivo studentesco e ha scelto di raccontare, come capolavoro personale, il proprio percorso di militanza, dalle mobil ... tecnicadellascuola.it

Maturità 2026: quando la gioia del diploma degenera e si può trasformare in cattiva educazioneLa fine degli Esami di Stato rappresenta sempre un traguardo importante per ogni studente: la maggior parte di noi ha vissuto questo momento come una sorta di liberazione da celebrare. Tuttavia, i fes ... orizzontescuola.it