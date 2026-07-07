La dogana era al corrente delle mascherine false in circolazione, ma nessuna norma è stata applicata per bloccarle. Le forniture di dispositivi di protezione, anche durante l’emergenza Covid, continuavano a passare senza ostacoli, nonostante i segnali di allarme. Le autorità avevano ricevuto segnalazioni, ma nessuna azione concreta è stata adottata. L'inchiesta giudiziaria evidenzia come le comunicazioni di rischio siano state trascurate, permettendo il passaggio di prodotti non conformi.

Più passano i giorni e più l'inchiesta sulle forniture Covid assomiglia a un disco rotto. Ogni nuova nota che emerge dallo spartito giudiziario finisce per riproporre sempre la stessa melodia: gli allarmi c'erano, circolavano, venivano inoltrati, ma sembrano dissolversi proprio nel momento in cui qualcuno avrebbe dovuto trasformarli in controlli. L'ultimo tassello arriva dall'Agenzia delle Dogane. È il 29 aprile 2020. In piena emergenza, il direttore centrale Antifrode e Controlli, Maurizio Montemagno, firma una circolare destinata a tutte le direzioni regionali, interregionali e agli uffici doganali italiani. L'oggetto è la nuova normativa varata da Pechino per bloccare l'esportazione delle mascherine prodotte senza i requisiti richiesti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mascherine false, la dogana sapeva ma nessuno applicò la norma: così sono passate quelle farlocche

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