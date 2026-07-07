Le operazioni di ricerca di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, proseguono nel lago di Vico, dove è scomparso il 27 giugno. Sono impiegati sommozzatori e mezzi nautici, con i soccorritori che scandagliano le acque alla ricerca di eventuali tracce. Le ricerche si concentrano nelle aree più profonde e vicino alle sponde, senza ancora esiti positivi. La zona è stata più volte perlustrata nelle ultime settimane.

Continuano le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, scomparso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, dal 27 giugno. A circa dieci giorni dall’allarme, le squadre dei vigili del fuoco restano operative sullo specchio d’acqua con attività di perlustrazione e verifica dei punti ritenuti più rilevanti. Le operazioni vengono condotte con un impiego combinato di personale specializzato e tecnologie di ricerca subacquea. L’obiettivo dichiarato è individuare l’uomo, in un contesto reso complesso dall’ampiezza del lago e dalle condizioni che possono ridurre la visibilità in immersione e rendere più difficoltosa la permanenza prolungata in acqua. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Marito Roccella scomparso, le novità sulle ricerche nel lago di Vico: il punto

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II marito della ministra Roccella scomparso nel lago di Vico: continuano le ricerche

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Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito di Eugenia #Roccella, scomparso sabato nel lago di #Vico. Intanto sui social continuano i messaggi d’odio nei confronti della ministra. #Tg1 Emma D’Aquino x.com

Droni e anche telecamere per individuare il marito della ministra Eugenia Roccella reddit

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