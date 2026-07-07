A pochi giorni dal Gran Premio della Germania sul circuito del Sachsenring, il pilota di MotoGP ha dichiarato che il tracciato gli piace, ma è necessario concentrarsi sul miglioramento della condizione fisica. L’evento rappresenta l’undicesima tappa del Mondiale 2026, e i team sono impegnati in preparazioni specifiche per affrontare al meglio la gara. La competizione si svolgerà nel fine settimana, con i piloti pronti a sfidarsi su uno dei circuiti storici del campionato.

Si avvicina l’undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Nel fine settimana andrà infatti in scena il Gran Premio della Germania 2026 sul leggendario circuito del Sachsenring. Una delle tappe fisse del calendario che sarà fondamentale in ottica classifica piloti dopo la gara di Assen. Uno dei favoriti per il weekend è sicuramente Marc Marquez che ha un rapporto speciale con la pista teutonica. Il fuoriclasse spagnolo è infatti riusciti a vincere già dodici volte in quello che è diventato un suo feudo e quest’anno proverà a mettere l’ennesima firma sul GP tedesco. Il nove volte campione del mondo dovrà però fare i conti con una condizione fisica che lo ha limitato e non poco negli ultimi appuntamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez alla vigilia del GP di Olanda: “Il circuito mi piace, dobbiamo lavorare sul mio fisico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP Olanda 2026 in DIRETTA: tra poco la FP2, Bezzecchi vuol rispondere a Marc MarquezTra pochi minuti si svolgerà la seconda sessione di prove libere sul circuito neerlandese, con il pilota italiano che punta a rispondere alle...

LIVE MotoGP, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nella FP2, bene Bagnaia davanti a Marc Marquez. Martin insegueNella seconda sessione di prove libere del GP Olanda 2026, Bezzecchi ha segnato il miglior tempo con un 1’31” alto, mentre Bagnaia si è posizionato...

Temi più discussi: Marc Marquez alla vigilia del GP di Olanda: Il circuito mi piace, dobbiamo lavorare sul mio fisico; Pogacar si scalda con Marquez prima del Tour: pedalata e scambio di regali; MotoGP, pagelle GP Olanda 2026: Bezzecchi disastroso, Martin ragioniere, Marquez sulla difensiva; MotoGP | Aprilia diventa la nazionale della moto: ufficiale Bagnaia accanto a Bezzecchi dal 2027.

Nel weekend di sosta della MotoGP 2026, Marc Marquez si allena in bici con Tadej Pogacar e il team UAE Emirates alla vigilia del Tour de France. #marcmarquez #ducati #motogp x.com

Marc Marquez lo battezza dominatore di Assen: la risposta di Marco BezzecchiDominatore al venerdì, Marco Bezzecchi replica alla previsione di Marc Marquez che lo pronostica vincitore sia della Sprint che del GP d'Olanda. sportal.it

Marc Marquez: Riabilitazione ok. Il Mondiale? Dovevo provarci, sarei stato felice anche del 2° postoAlla vigilia dell’ultimo GP stagionale MotoGP del 15 e 16 novembre a Valencia, il campionato più lungo di sempre della storia del Motomondiale per numero di gare, nel reparto corse Ducati non c’è ... gazzetta.it