Il tecnico che ha guidato l’Italia fino al 2023 non ha escluso un suo possibile ritorno in Nazionale, dicendo che “vedremo cosa accadrà”. Non ha inoltre negato di aver rinnovato l’affermazione su un giovane calciatore, confermando di rifarla. La sua posizione resta ambigua e non ci sono conferme ufficiali su un suo ritorno sulla panchina azzurra. Rimane incertezza sulla sua eventuale riconferma come allenatore della Nazionale.

Il ritorno di Mancini in Nazionale resta un rebus, e lui non fa nulla per chiuderlo. Il tecnico che ha guidato l’Italia fino al 2023 è tra i principali candidati a tornare sulla panchina azzurra, ma per ora dribbla ogni domanda specifica. L’occasione è la presentazione della Partita del Cuore del 13 luglio — Nazionale Cantanti contro Nazionale della Politica allo stadio Gran Sasso d’Italia, su Rai1, a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela — dove sarà proprio Mancini ad allenare la selezione dei politici. In un’intervista telefonica a Fanpage.it, l’ex ct ha detto la sua sullo stato del calcio italiano. Mancini e il ritorno in Nazionale: “Vediamo cosa accadrà”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mancini si smarca ma non chiude sul ritorno in Nazionale: “Vediamo cosa accadrà. E rifarei quella frase su Pafundi”

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