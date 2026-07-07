malore in mare salvato turista 80enne

Un turista tedesco di 80 anni è stato salvato dopo un malore in mare sulla spiaggia di Bellaria. I marinai di salvataggio sono intervenuti rapidamente, assistendo anche una dottoressa presente sul posto. Le manovre di soccorso sono state praticate in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. L’uomo è stato trasportato in condizioni stabili in ospedale.

Un turista tedesco di 80 anni è stato salvato sulla spiaggia di Bellaria. Determinante il tempestivo intervento dei marinai di salvataggio, che con l’aiuto di una dottoressa presente in quel momento hanno praticato le manovre di soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Sono le 16 circa quando l’uomo, come detto un turista di nazionalità tedesca, si sente male in acqua a poca distanza della riva tra i bagni 33 e 33 bis. Il marinaio di salvataggio Massimo Bertoni si accorge subito che l’uomo è stato colto da malore e corre in mare insieme ai colleghi Andrea Perli e Sergio Lazzarini per riportarlo sulla spiaggia, con l’aiuto di alcune persone presenti tra cui il calciatore Vittorio Parigini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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