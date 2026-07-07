Malore in mare a Marina di Sibari muore un 78enne originario di Acquaformosa
Un uomo di 78 anni è deceduto a Marina di Sibari dopo aver avuto un malore in mare. Originario di Acquaformosa e residente da tempo a Salerno, si trovava in acqua quando ha accusato il malore. Sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La vittima è stata recuperata e trasportata a riva, dove i medici hanno constatato il decesso. Le autorità hanno avviato le verifiche del caso.
Tragedia a Marina di Sibari, dove un uomo di 78 anni, U.B., originario di Acquaformosa ma residente da tempo a Salerno, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in mare. L'intervento dei soccorsi Alcune persone presenti sulla spiaggia hanno lanciato l'allarme, chiedendo l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 provenienti dalle postazioni di Cassano e Trebisacce, oltre all'elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 78enne non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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