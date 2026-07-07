malore in mare a marina di sibari muore un 78enne originario di acquaformosa

Notizia in breve

Un uomo di 78 anni è deceduto a Marina di Sibari dopo aver avuto un malore in mare. Originario di Acquaformosa e residente da tempo a Salerno, si trovava in acqua quando ha accusato il malore. Sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La vittima è stata recuperata e trasportata a riva, dove i medici hanno constatato il decesso. Le autorità hanno avviato le verifiche del caso.