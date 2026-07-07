Maldini dt Nazionale? Malagò aspetta il sì ma fissa la deadline | decisione entro la settimana

Il presidente della FIGC ha fissato una scadenza entro questa settimana per la risposta di Maldini, che è stato indicato come possibile nuovo direttore tecnico della Nazionale. Malagò aspetta una conferma ufficiale, mentre continua a definire i dettagli della ricostruzione della squadra azzurra. La decisione su Maldini rappresenta il primo passo per completare il nuovo staff tecnico.

Paolo Maldini dt Nazionale? Il neo-presidente FIGC Giovanni Malagò attende la risposta definitiva ma dà l’ultimatum all’ex Milan. Giovanni Malagò continua a lavorare alla ricostruzione della Nazionale italiana e il primo nodo da sciogliere resta quello del nuovo direttore tecnico. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Paolo Maldini, individuato come profilo ideale per diventare presidente del Club Italia e figura di riferimento dell’intera filiera azzurra. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Come riportano La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, il presidente della FIGC attende ancora una risposta dall’ex dirigente del Milan, ma il tempo della riflessione non potrà durare all’infinito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Nazionale, per Maldini l'ora della scelta. Poi Malagò decide il c.t. tra Mancini e ConteMalagò ha promesso decisioni su Club Italia e Nazionale entro venerdì: tutto dipende dalla risposta di Maldini, a cui è stata offerta carta bianca. Solo dopo il suo sì si potrà sciogliere il nodo c.t. corriere.it