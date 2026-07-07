Londra mette i Suv sotto osservazione | la sicurezza stradale passa anche dalla dimensione delle auto
Londra sta monitorando l’uso di SUV sulle strade, considerando la sicurezza dei veicoli di grandi dimensioni. Nel settore medico, uno studio sui neonati prematuri ha analizzato il “Co-Bedding” tra le gemelle Brielle e Kyrie Jackson, evidenziando possibili benefici. Nel frattempo, un vulcanologo ha segnalato un rischio elevato sui Campi Flegrei, criticando la gestione delle comunicazioni ufficiali in caso di attività sismica e vulcanica.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina “Storie di tutti i giorni. Racconti di donne”: a Nocera Inferiore la presentazione del volume contro la violenza di genere EUG Salerno 2026, conto alla rovescia: oltre 4. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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