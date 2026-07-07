L’ex pilota Piercarlo Ghinzani sarà tra gli ospiti della quarta edizione di “Lo Spino – Leggende in Salita”, in programma il 11 e 12 luglio. L’evento si svolgerà ad Arezzo e si avvicina con novità e anticipazioni.

Arezzo, 7 luglio 2026 – A pochi giorni dall’evento (sabato 11 e domenica 12 luglio), la quarta edizione de “ Lo Spino – Leggende in Salita” continua ad anticipare piacevoli sorprese. Oltre all’Osella FA1G, vi sarà un’altra vettura che ancor prima ha preso parte e ha addirittura vinto il mondiale di Formula Uno: la Maserati 250F monoposto, protagonista nel “grande circo” dal 1954 al 1960 e iridata nel 1957 grazie a Juan Manuel Fangio. Se dunque a Pieve Santo Stefano vi sarà anche un modello di questa prestigiosa casa automobilistica, lo si deve a Massimo Bristot, la persona che ha portato e che guiderà la Maserati sui tornanti della provinciale 208. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Lo Spino – Leggende in Salita”, fra gli ospiti, l’ex pilota Piercarlo Ghinzani

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