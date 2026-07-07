LIVE Sinner-Struff 6-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | arriva il break per il n1

Notizia in breve

Nel corso del match di Wimbledon 2026, Sinner ha ottenuto un break nel set decisivo, portandosi sul 6-5. Dopo una lunga risposta di rovescio di Struff, il giocatore italiano ha risposto con un diritto incrociato sulla seconda palla di servizio dell’avversario, conquistando così il punto e il break. La partita è in corso con Sinner in vantaggio per 6-5 nel set.