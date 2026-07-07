LIVE Sinner-Struff 6-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | arriva il break per il n1
Nel corso del match di Wimbledon 2026, Sinner ha ottenuto un break nel set decisivo, portandosi sul 6-5. Dopo una lunga risposta di rovescio di Struff, il giocatore italiano ha risposto con un diritto incrociato sulla seconda palla di servizio dell’avversario, conquistando così il punto e il break. La partita è in corso con Sinner in vantaggio per 6-5 nel set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Seconda profonda al corpo, lunga la risposta di rovescio del tedesco. Sinner inizia con una seconda. 6-5 BREAK! Risposta vincente di Sinner con il diritto incrociato sulla seconda solida di Struff. 30-40 Altro ace al centro. 15-40 Ace al centro di Struff. Imprendibile. 0-40 Risposta aggressiva di Sinner, in rete il rovescio di Struff in uscita dal servizio. 0-30 Serve&volley di Struff, che mette in rete la volée di rovescio. 0-15 Diritto lungolinea vincente di Sinner. 5-5 Largo il diritto inside-in del n.74. 40-0 Lungo il back di rovescio di Struff. 30-0 Altro servizio vincente al centro. 15-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Sinner vs Struff | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview
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