LIVE Alle 22 Svizzera-Colombia le ufficiali | Lorenzo punta su James e Luis Diaz Yakin perde Manzambi

Notizia in breve

La partita tra Svizzera e Colombia inizia alle 22. La formazione colombiana schiera Vargas tra i pali, con Munoz, Sanchez, Lucumí e Mojica in difesa. A centrocampo ci sono Arias, Puerta e Lerma, mentre in attacco giocano James Rodriguez, Suarez e Luis Diaz. La Svizzera si presenta con Kobel tra i pali, e una linea difensiva con Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez. A centrocampo ci sono Freuler, Xhaka e Jashari, con Ndoye, Ebolo e Rieder in attacco. La scelta tattica del tecnico colombiano prevede un tridente offensivo con James e Luis Diaz.