LIVE Alle 22 Svizzera-Colombia le ufficiali | Lorenzo punta su James e Luis Diaz Yakin perde Manzambi
La partita tra Svizzera e Colombia inizia alle 22. La formazione colombiana schiera Vargas tra i pali, con Munoz, Sanchez, Lucumí e Mojica in difesa. A centrocampo ci sono Arias, Puerta e Lerma, mentre in attacco giocano James Rodriguez, Suarez e Luis Diaz. La Svizzera si presenta con Kobel tra i pali, e una linea difensiva con Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez. A centrocampo ci sono Freuler, Xhaka e Jashari, con Ndoye, Ebolo e Rieder in attacco. La scelta tattica del tecnico colombiano prevede un tridente offensivo con James e Luis Diaz.
(4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Arias, Puerta, Lerma; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz Ct. Lorenzo (4-3-3):Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Jashari; Ndoye, Ebolo, Rieder Ct.Yakin (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodriguez, Suarez, Diaz. Ct. Lorenzo (4-2-3-1) Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct. Yakin Svizzera-Colombia, in programma a Vancouver, è stata affidata al salvadoregno Iván Barton. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti David Morán e Antonio Pupiro, con la messicana Katia García nel ruolo di quarto ufficiale e la connazionale Sandra Ramírez come assistente di riserva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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METTETEVI COMODI! Si chiudono gli ottavi dei #Mondiali con le ultime 2 partite: alle 18 l'Argentina affronta l'Egitto . Diretta tv DAZN. Alle 22 invece, sarà partita equilibrata tra Svizzera e Colombia . Diretta tv Rai 1 e DAZN. #SvizzeraColombia # x.com
Ora anche la Svizzera conosce la sua avversaria per gli ottavi di finale: sarà la Colombia. La sfida è in programma a Vancouver per martedì 7 luglio alle 22h00 ora svizzera facebook
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