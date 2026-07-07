Liceo Matematico dal 2026 27 | l’elenco delle 100 scuole autorizzate alla sperimentazione

Da orizzontescuola.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 202627, partirà la sperimentazione del Liceo Matematico in 100 scuole autorizzate, come indicato nell’Allegato A del decreto ministeriale. La sperimentazione è prevista ai sensi dell’articolo 11 del decreto. L’elenco completo delle scuole coinvolte sarà pubblicato ufficialmente. La decisione riguarda l’introduzione del nuovo indirizzo a partire dall’anno scolastico 202627.

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Dal 202627 parte la sperimentazione del Liceo Matematico nelle istituzioni scolastiche indicate nell’Allegato A del decreto ministeriale. Il progetto, autorizzato ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, avrà durata quinquennale e riguarderà una prima classe di corso per ciascun percorso autorizzato. Secondo il decreto, l’intento è ridefinire il ruolo della matematica nella formazione liceale, valorizzandone la dimensione interdisciplinare e il collegamento con gli altri saperi. La sperimentazione si innesta sui percorsi ordinamentali del liceo classico, del liceo scientifico e del liceo scientifico con opzione scienze applicate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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