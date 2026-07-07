Le Stelle di Branko di martedì 7 giugno | tutti i segni

Martedì 7 giugno 2026, le previsioni indicano che le nuove relazioni sotto l'influsso di Giove e Marte saranno molto intense. La giornata è favorevole anche per affrontare questioni domestiche, grazie a questo transito.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 7 giugno 2026 Ariete Sono molto intense le nuove relazioni che nascono sotto l'influsso di Giove-Marte, transito ottimo anche per affrontare le questioni domestiche. Terzo giorno consecutivo di Luna calante che diventa ultimo quarto alle 9:45. Troverete di sicuro un momento per riflettere sulle cose accadute in famiglia e per organizzare l'attività per il prossimo periodo, avrete le idee più chiare di come proseguire nel lavoro, dove andare e da chi. Però il cuore resta lì, mai stato capace di tanto amore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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