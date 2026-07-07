Oggi si sono svolte le prime pagine con una riunione della NATO in Turchia, mentre negli Stati Uniti un calciatore ha visto revocarsi la squalifica. Contestualmente, un uomo d'affari è stato indagato come possibile mandante in un procedimento giudiziario.

La riunione della NATO in Turchia, la revoca della squalifica a un calciatore degli Stati Uniti, e Lavitola indagato come mandante dell'attentato a Ranucci La notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali è la riunione dei leader dei paesi della NATO che inizia oggi ad Ankara, in Turchia, fra le preoccupazioni per un nuovo scontro fra il presidente degli Stati Uniti Trump e la presidente del Consiglio Meloni dopo le polemiche dell’ultimo periodo e quelle sul sostegno all’Ucraina, colpita anche ieri da pesanti bombardamenti russi. Qualche giornale apre invece sulla telefonata che Trump ha fatto al presidente della FIFA Infantino per chiedergli di togliere la squalifica al calciatore statunitense Balogun ai Mondiali in corso, come poi è avvenuto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RASSEGNA STAMPA 12 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 luglio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di domenica 5 luglio; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 luglio: la rassegna stampa.

Quotidiani sportivi: le prime pagine di oggi #casteddu #calcio #cagliari x.com

L'ultimo libro di China Miéville The Rouse è lungo 1.264 pagine e uscirà il 17 settembre 2026 reddit

Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 06 luglio 2026Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ... msn.com

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 6 luglioLe prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 6 luglio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i princip ... msn.com