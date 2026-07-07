Le nozze tradizionali crollano ovunque tranne che tra chi ha superato i sessantacinque anni Il rapporto del Censis fotografa un Paese inedito dove la voglia di fare progetti sembra appartenere alla terza età
Il rapporto del Censis evidenzia che le nozze tradizionali stanno diminuendo in tutto il Paese, tranne tra le persone sopra i 65 anni. Tra questa fascia di età, si registra una maggiore stabilità nei matrimoni, con scelte consapevoli e simboli come fedi e promesse che rafforzano il presente anziché pianificare il futuro. La fotografia indica una tendenza di matrimoni più maturi, meno influenzati dai modelli tradizionali più giovani.
U n mazzo di fiori, due fedi ordinate con una consapevolezza diversa e una promessa che non serve a progettare il futuro, ma a rendere ancora più solido il presente. Nelle sale comunali e nelle chiese italiane, accanto alle coppie, poche ormai, che si giurano amore eterno a trent’anni, c’è una presenza nuova, ma sempre più numerosa: quella dei matrimoni over 65. Come dire: nel Paese dove non si nasce più, una parte della popolazione più numerosa, si sta adattando e sta riscrivendo le regole della longevità. Longevità da record: la scienza svela i “segreti” della donna vissuta fino a 117 anni X Leggi anche › Un figlio? Basta e avanza. L’altare? Anche no. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Altro che terza età! Guardate l'ultimo scatto di Michelle Hunziker in bikini tra le acque della Romagna: a 49 anni sfoggia una silhouette scultorea, tonica e definita che farebbe invidia a qualsiasi ventenne. Non a caso, persino i più piccoli faticano a credere alla sua carta d'identitàUna donna di 49 anni mostra una silhouette tonica e definita in uno scatto in bikini tra le acque della Romagna.