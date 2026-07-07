Il rapporto del Censis evidenzia che le nozze tradizionali stanno diminuendo in tutto il Paese, tranne tra le persone sopra i 65 anni. Tra questa fascia di età, si registra una maggiore stabilità nei matrimoni, con scelte consapevoli e simboli come fedi e promesse che rafforzano il presente anziché pianificare il futuro. La fotografia indica una tendenza di matrimoni più maturi, meno influenzati dai modelli tradizionali più giovani.

U n mazzo di fiori, due fedi ordinate con una consapevolezza diversa e una promessa che non serve a progettare il futuro, ma a rendere ancora più solido il presente. Nelle sale comunali e nelle chiese italiane, accanto alle coppie, poche ormai, che si giurano amore eterno a trent’anni, c’è una presenza nuova, ma sempre più numerosa: quella dei matrimoni over 65. Come dire: nel Paese dove non si nasce più, una parte della popolazione più numerosa, si sta adattando e sta riscrivendo le regole della longevità. Longevità da record: la scienza svela i “segreti” della donna vissuta fino a 117 anni X Leggi anche › Un figlio? Basta e avanza. L’altare? Anche no. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le nozze tradizionali crollano ovunque, tranne che tra chi ha superato i sessantacinque anni. Il rapporto del Censis fotografa un Paese inedito, dove la voglia di fare progetti sembra appartenere alla terza età

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