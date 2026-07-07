Cristiano Ronaldo ha confermato di non voler più giocare ai Mondiali, annunciando che non parteciperà all'edizione del 2030 prevista in Spagna, Portogallo e Marocco. La sua decisione arriva dopo un lungo percorso nel calcio internazionale, segnato anche da momenti di rabbia e delusione. Le emozioni più intense sono state visibili durante le ultime partite, con lacrime e proteste, mentre altri calciatori, come Neymar e Ochoa, hanno lasciato il torneo in lacrime.

Cristiano Ronaldo ha annunciato qualcosa che era ampiamente prevedibile: non parteciperà ai prossimi Mondiali, in programma nel 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco. Sarebbe troppo anche per lui, che tra quattro anni ne avrà 45. Ma CR7 non è l'unico protagonista che mancherà per motivi anagrafici nel prossimo torneo. Scopriamo per chi questi Mondiali sono stati una passerella di addio alla nazionale. L'intervista in cui scoppia in lacrime sta facendo il giro del mondo. Casemiro si è scusato in diretta televisiva per non essere riuscito a regalare un sogno a questa generazione, con il Brasile che si è ritrovato eliminato dalla Norvegia agli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le lacrime di Neymar e Ochoa, la rabbia di CR7. Ecco chi ha detto addio per sempre al Mondiale

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