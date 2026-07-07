Gene Gnocchi ha ammesso di aver lavorato come avvocato, dichiarando di averne anche apprezzato l’esperienza. Ora si definisce un “boomer conclamato” e si dice soddisfatto della propria età. La confessione è arrivata nel corso di un’intervista a Milano, dove ha scherzato sul suo passato professionale e sul clamore delle sue battute, sottolineando di affrontare con dignità il passare del tempo.

Milano – Martedì Gnocchi. Gene, s’intende. Che chissà quante volte avrà sentito questa battutona. Ma il caldo pesa un po’ per tutti. Meglio riderci su. Tipo stasera e domani nel Cortile di Palazzo Sormani con “Una crepa nel crepuscolo”, assolo del comico di Fidenza, in compagnia della chitarra di Diego Cassani. Quarant’anni di (onorata) carriera nel mondo dello spettacolo. Raccontati in maniera surreale. E senza tenersi un cecio in bocca, come direbbe la nonna. Doppio appuntamento. All’interno della rassegna estiva Menotti in Sormani. Alle 19.30 in corso di Porta Vittoria. Gene, come si è trasformato il palcoscenico in questi quarant’anni? “È cambiato molto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le confessioni di Gene Gnocchi: “Ero avvocato (e mi piaceva pure...). Ora boomer conclamato. Con dignità”

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