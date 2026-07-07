L’Egitto ha condotto la partita per 85 minuti, ma l’Argentina è riuscita a ribaltare il risultato passando da 0-2 a 3-2. La squadra africana ha giocato una partita senza errori fino a quel punto, dimostrando che in questo mondiale nessuna squadra è più invincibile. La sfida ha evidenziato come ogni incontro debba essere affrontato con attenzione, anche quando il risultato sembra già scritto.

L’Egitto gioca una partita perfetta per 85 minuti. Una partita che sulla carta non aveva storia ma che dimostra come in questo mondiale non ci sono più le squadre imbattibili di una volta e che ogni partita si deve sempre giocare. La squadra di Salah gioca una partita tatticamente perfetta per 83 minuti. Già dai primi minuti, la pressione e le ripartenze degli egiziani mettono in crisi la difesa dell’Argentina. L’inizio, di marca Argentina, lasciava immaginare una partita dall’esito scontato ed invece al minuto quindici, sugli sviluppi di un calcio di punizione, la testa di Ibrahim porta avanti l’Egitto. La reazione dell’Argentina non si fa attendere ed al minuto diciannove, Tagliafico viene travolto in area, calcio di rigore ma Messi che dal dischetto si fa ipnotizzare da Shobeir. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - L’Argentina non muore mai. Dal 0-2 al 3-2.

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Argentina nunca morre

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