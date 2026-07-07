L’alta pressione aumenta | ci attendono giornate sempre più calde

La configurazione sinottica sul comparto centro-occidentale europeo rimane pressoché invariata, con un esteso promontorio anticiclonico che continua a interessare la Penisola Iberica e l’Atlantico orientale. Sulla nostra regione tale assetto favorisce il persistere di condizioni atmosferiche stabili, accompagnate da cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e da valori termici pienamente estivi. Nei prossimi giorni il campo di alta pressione è previsto espandersi ulteriormente verso il Mediterraneo centrale, determinando l’afflusso di masse d’aria progressivamente più calde di matrice subtropicale. Ne conseguirà un graduale incremento delle temperature, mentre il tempo continuerà a mantenersi stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della settimana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Pressione alta che non scende La causa nascosta che pochi controllano

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