Ladispoli Summer Fest 2026 | arrivano Rkomi Nina Zilli e Bambole di Pezza
Il Ladispoli Summer Fest 2026 si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto in piazza Rossellini, con tre serate di musica a ingresso libero. Tra gli artisti annunciati ci sono Rkomi, Nina Zilli e Bambole di Pezza. Le manifestazioni si terranno tutte nel centro della città, con un palco allestito per ospitare gli spettacoli. L’evento prevede tre appuntamenti consecutivi, senza costi di partecipazione.
Ladispoli, 7 luglio 2026 – Tre serate di musica, tre appuntamenti a ingresso libero e un palco nel cuore della città. Il Ladispoli Summer Fest 2026 accende l’estate di piazza Rossellini con tre eventi consecutivi in programma dal 31 luglio al 2 agosto. Il cartellone porterà a Ladispoli tre protagonisti diversi della scena musicale italiana: Rkomi, Nina Zilli e le Bambole di Pezza. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 22. Rkomi apre il Ladispoli Summer Fest il 31 luglio. La prima serata del Ladispoli Summer Fest 2026 è in programma il 31 luglio con Rkomi, protagonista sul palco di piazza Rossellini. Il cantante e rapper milanese aprirà il trittico di eventi estivi con una serata pensata per richiamare il pubblico più giovane e gli appassionati della nuova scena pop italiana. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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